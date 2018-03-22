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Şırnak'ta iki AT-4 Güdümlü TAS silahı ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında iki AT-4 Güdümlü TAS silahı, bir el bombası ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında iki AT-4 Güdümlü TAS silahı, bir el bombası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş'ta, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı olarak kullanılmak üzere tuzaklanmış üç tüp tespit edilerek imha edildi.

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