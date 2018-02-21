Şırnak'ta menfezde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, menfeze gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, Uzungeçit beldesi kırsalında terör örgütüne silah ait mühimmat olduğu bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda, menfezde 12 el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 60 kalaşnikof fişeğinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, operasyonların kararlıkla sürdüğü aktarıldı.
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