Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şırnak'ta menfezde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, menfeze gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, Uzungeçit beldesi kırsalında terör örgütüne silah ait mühimmat olduğu bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, menfezde 12 el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 60 kalaşnikof fişeğinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, operasyonların kararlıkla sürdüğü aktarıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çukur dizisinde çileden çıkartan sahne! Polislerimizi böyle aşağıladılar

Çukur dizisinde çileden çıkartan sahne! Polislerimizi böyle aşağıladılar

İki kurum daha taşeron kadro listesi sonucunu açıkladı

İki kurum daha taşeron kadro listesi sonucunu açıkladı

Meyan kökünün faydaları saymakla bitmiyor

Meyan kökünün faydaları saymakla bitmiyor

Luka Doncic verimliliğiyle EuroLeague tarihine geçiyor!

Luka Doncic verimliliğiyle EuroLeague tarihine geçiyor!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA