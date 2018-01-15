Şırnak'ta mezarlık bölgesinde tüfekler ve el bombası bulundu

Şırnak Valiliği'nden Balveren beldesinde ele geçirilenler ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 15 Ocak 2018 tarihinde ilimiz merkez ilçesi Balveren Belde Mezarlığı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon kapsamında, kayalıklar arasına gizlenmiş halde; 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el bombası, 180 adet kaleşnikof piyade tüfeğine ait fişek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir."