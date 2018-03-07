Şırnak'ta odun toplamaya giderken teröristlerce öldürülen genç defnedildi

Şırnak'ta odun toplamaya giderken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Engin Kenanoğlu (18) defnedildi.

Merkeze bağlı Besta bölgesinde odun toplamaya gittiği sırada terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kenanoğlu'nun cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine getirilen Kenanoğlu'nun cenazesi, belde sakinlerinin katılımıyla Başkaya Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Kenanoğlu'nun annesi Cemile Kenanoğlu, defin esnasında Kürtçe ağıt yakarak, "Benim oğlumdan ne istediniz? Onun bir günahı yoktu. Sadece evine ekmek getirmek için çalışıyordu." dedi.

Besta bölgesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristler saldırmış, saldırıda ağır yaralanan Kenanoğlu, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.