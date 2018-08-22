Şırnak'ta öldürülen 2 PKK'lı terörist örgütün 'sözde' halkla ilişkiler sorumluları çıktı
Şırnak'ta, Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristlerin, örgütün 'sözde' Botan sahası halkla ilişkiler sorumlusu, 'Brüsk Cizre' kod adlı Yusuf Sungur ve yardımcısı olduğu belirtildi.
- DHA
Valilikten, güvenlik güçlerince 20 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 'sözde' Botan saha halkla ilişkiler sorumlusu 'Brüsk Cizre' kod adlı Yusuf Sungur ve yardımcısı 'Eşref Batü' kod adlı Serbest Gün olduğunun tespit edildiği belirtildi. Her iki teröristin de Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.
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