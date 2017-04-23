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TSK: Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi

Türk Silahlı Kuvveleri (TSK), Şırnak genelinde devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 40'a yükseldiğini açıkladı.

  • İHA
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TSK'dan yapılan  açıklamada, "23 Nisan 2017 tarihinde Şırnak  Şenoba bölgesinde devam etmekte olan operasyonda sabah saatlerinde Geymişule tepedeki emniyet unsurlarımıza  saldıran terörist gruba anında karşılık verilmiş ve şu ana kadar üç teröristin cesedine ulaşılmıştır. Sıcak takip devam etmektedir. Şırnak genelinde devam eden operasyonlarda şu ana kadar  40 terörist etkisiz hale getirilmiştir"denildi. 

 

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