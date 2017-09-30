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İHA tespit etti, ATAK, teröristleri ateş altına aldı, 5'i ölü 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şırnak merkez Bestler-Dereler Bölgesi'nde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün 14 dakika süreyle dzenlenen hava operasyonunda, 5'i ölü ve 1'i sağ olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

  • DHA
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Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler Bölgesi'nde 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, merkez Bestler-Dereler Bölgesi'nde, İHA ile tespit edilen terör örgütü PKK'lı 6 teröriste yönelik 29 Eylül 2017 Cuma günü 14.09-14.23 saatleri arasında, hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle deildi:
 
"Akabinde bölgeye, 1 taarruz helikopter kolu (ATAK) sevk edilerek muhtemel terörist hedefleri ateş altına alınmış olup, havanın kararmasını müteakip, hava hücum harekatı ile jandarma özel harekat timleri sevk edilerek arama tarama faaliyetine başlanılmıştır. Yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde 30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 08.20´de 5 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olmak üzere toplamda 6 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirilmiş olup, ayrıca yapılan aramalarda; 2 M-16 piyade tüfeği, 3 Kalaşnikof  piyade tüfeği de ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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