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Mit ve jandarma ortaya çıkardı: Şırnak’ta patlayıcı ele geçirildi

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yapılan ortak çalışmada teröristlerce gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.

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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrası ile Habur 2 bölgesi arasında PKK/KCK terör örgütü tarafından güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş vaziyette, 2,5 kilogram plastik patlayıcı madde, 8 adet elektrikli fünye, 2 adet el yapımı patlayıcı alıcı ateşleme anahtarı, 200 metre iletken kablo, 1 adet 6 voltluk akü, 4 adet büyük pil, 8 adet parça tesiri için mermer parçası, 3 adet kalem pil, 2 adet elektrikçi bandı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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