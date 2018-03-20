Mit ve jandarma ortaya çıkardı: Şırnak’ta patlayıcı ele geçirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrası ile Habur 2 bölgesi arasında PKK/KCK terör örgütü tarafından güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş vaziyette, 2,5 kilogram plastik patlayıcı madde, 8 adet elektrikli fünye, 2 adet el yapımı patlayıcı alıcı ateşleme anahtarı, 200 metre iletken kablo, 1 adet 6 voltluk akü, 4 adet büyük pil, 8 adet parça tesiri için mermer parçası, 3 adet kalem pil, 2 adet elektrikçi bandı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.