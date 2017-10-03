Şırnak'ta PKK'lı teröristler, yol kesip araç yaktı
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde yol kesen PKK'lı teröristler, durdurdukları AK Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş'a ait aracı ateşe verdi.
- DHA
Şırnak-Beytüşşebap karayolunun 25'inci kilometresindeki Günyüzü Köyü yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında yol kesen PKK'lı teröristler, Ak Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş'a ait aracı durdurdu. Teröristler, aracı kullanan Durmuş'un yeğeni Cihat Akdağ'ı indirdi. Teröristler, aracı ateşe verip, dağlık alana kaçtı.
Cihat Akdağ'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirilmesi amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.
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