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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait Kalaşnikof dipçikleri ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfeklere ait 46 adet dipçik ele geçirildi.

  • DHA
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Şırnak Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü üyelerine ve milis işbirlikçilerine yönelik, ilimiz Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde icra edilen operasyonlarda, 46 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir."

 

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