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Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.

Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.

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