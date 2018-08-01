Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.
Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.
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