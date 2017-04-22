Şırnak'ta terör operasyonu: 1 askerimiz şehit oldu

TÜBİTAK çocukları bilimle aydınlatmaya devam edecek

TÜBİTAK Başkanı Ergin, "TÜBİTAK, dünyanın en iyi popüler bilim kitapları, Türkçe telif eserler ve dergilerle, çocuklarımızı bilimle aydınlatıyor ve aydınlatmaya devam edecek." dedi.