Şırnak'ta terör operasyonu: El bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi