Şırnak'ta terör örgütü PKK operasyonunda 3'ü Fransız 16 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 3 Fransız uyruklunun da aralarında yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya kuryelik ve iş birlikçilik yapanların yakalanması amacıyla Kovankaya köyünde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, biri kadın 3 Fransız uyruklunun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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