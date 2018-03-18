Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şırnak'ta terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden Hisarkapı Üs Bölgesi'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede operasyon sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Metrobüs durağında işlenen cinayet: 18 yaşından küçük 3 kişi adliyeye sevk edildi

Metrobüs durağında işlenen cinayet: 18 yaşından küçük 3 kişi adliyeye sevk edildi

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA