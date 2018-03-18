Şırnak'ta terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı.
- AA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden Hisarkapı Üs Bölgesi'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede operasyon sürüyor.
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