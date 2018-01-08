Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 askerimiz yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker yaralandı.