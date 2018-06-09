Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında öldürülen terörist sayısı 9'a yükseldi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a ulaştığını bildirdi.
- İHA
TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 olmuştur" denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.