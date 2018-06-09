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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında öldürülen terörist sayısı 9'a yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a ulaştığını bildirdi.

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TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 olmuştur" denildi.

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