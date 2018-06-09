Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında öldürülen terörist sayısı 9'a yükseldi

TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 olmuştur" denildi.