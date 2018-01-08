Şırnak'ta terör örgütüne ait mühimmat bulundu
Şırnak Cizre'de toprağa gömülü halde 5 kilo TNT patlayıcı ve roket mühimmatı ele geçirildi.
- AA
Cizre ilçesinde 5 kilo TNT patlayıcı ve roket mühimmetın ele geçirilmesiyle ilgili Şırnak Valiliği açıklama yaptı.
5 KİLO TNT, 5 ROKET MÜHİMMATI
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak il Jandarma Komutanlığınca, alınan duyum üzerine 08 Ocak 2018 tarihinde, ilimiz Cizre ilçesi Bozalan Köyü ile Yukarıkonak mezrası arasında kalan bölgede icra edilen operasyonda, araziye gizlenmiş vaziyette 5 kilogram TNT patlayıcı ve 5 adet roket mühimmatı sevk fişeği ele geçirilmiştir" denildi.
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