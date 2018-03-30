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Şırnak'ta teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda 1 askerimiz yaralandı

Şırnak'ın İkizce köyü bölgesinde yolda mayın ve patlayıcı araması yapan askerlere PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda, 1 asker hafif yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

  • DHA
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İkizce köyü Piknektepe bölgesinde yolda mayın ve patlayıcı araması yapan askerlere bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda roketin elektrik direğine isabet etmesi sonucu 1 asker şarapnel parçası ile hafif yaralandı. Bölgede saldırıyı gerçekleştiren terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı. 

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