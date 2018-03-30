Şırnak'ta teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda 1 askerimiz yaralandı

İkizce köyü Piknektepe bölgesinde yolda mayın ve patlayıcı araması yapan askerlere bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda roketin elektrik direğine isabet etmesi sonucu 1 asker şarapnel parçası ile hafif yaralandı. Bölgede saldırıyı gerçekleştiren terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.