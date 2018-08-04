Şırnak'ta teröristlere ait roketatar ve mühimmat bulundu
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki terör operasyonunda teröristlere ait roketatar ve mühimmat ele geçirildi.
- AA
Beytüşşebap Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ilıcak köyü bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında bölgede arama yapan ekipler, çuvallar içerisinde taşların arasına gizlenmiş bir RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 antitank mühimmatı, 5 sevk fişeği ve 9 el bombası ele geçirdi.
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