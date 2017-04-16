Şırnak'ta toplu taşıma araçları, halk oylaması nedeni ile ücretsiz hizmet verecek
Şırnak'ta kent genelindeki belediye araçları, halk oylaması nedeniyle ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.
- İHA
İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'nun talimatıyla, referandum boyunca vatandaşlar ücretsiz taşınacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Vali Yardımcısı Bedirhanoğlu, vatandaşların sandıkların olduğu okullara intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla yarın belediye otobüslerin ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmasına karar verdiklerini söyledi.
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