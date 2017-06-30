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Şırnak'ta üs bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinde dünkü önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Balveren beldesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan yol aramasında tespit edilen iki adet basmalı ve uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı imha edildi, bir adet el telsizi ele geçirildi.

Tunceli Hozat'ta ise güvenlik güçlerinin arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette bir adet kalaşnikof piyade tüfeği ve 30 adet fişeği bulundu.

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