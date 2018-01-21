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Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Şırnak'ta kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 30 santime ulaştığı merkeze bağlı Aslan Başar köyü yakınlarındaki Birini Tepesi mevkisine yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için buğday, yonca ve et bıraktı.

Şube müdürü Orhan Kalay, yemlemeyi yaban hayvanların yoğun bulunduğu alanlarda yaptıklarını söyledi. Kalay, bu sayede kışın yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının ihtiyacını karşılamak amacıyla köylere inmesinin de engellendiğini aktardı.

Her yıl kış ayında doğaya yem bıraktıklarını belirten Kalay, şunları kaydetti: "Kasım ayından mart ayının sonuna kadar mevsimin durumuna göre doğaya yem bırakıyoruz. Merkeze bağlı Birini Tepesi mevkisi ile Uludere bölgesinde kışın yoğun olarak geçtiği yerlerde yemleme çalışmamız oluyor. Kanatlı kuşlar için buğday, yırtıcı hayvanlar için et; memeli hayvanlar için de yonca veya sebze bırakıyoruz."

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