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Şırnak'ta yaralanan 2 askerden biri şehit oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerince güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon sürüyor.
 
Operasyonda, arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine, teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker yaralandı.
 
Askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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