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Şırnak’ta yol kesen teröristler kaymakamlığa ait aracı yaktı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında yol kesen bir grup terörist, kaymakamlığa ait aracı ateşe verdi.

  • İHA
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Olay, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytüşşebap ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Günyüzü köyü yakınlarında yol kesen terör örgütü PKK'lı bir grup, Beytüşşebap Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait aracı durdurdu. Teröristler sürücüsünü indirdikten sonra aracı ateşe verdi.
 
Araç sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlattı.

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