Şırnak'ta yola tuzaklanan 2 patlayıcı imha edildi
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan 2 bomba kontrollü infilak ettirildi.
- AA
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince ihbar üzerine Kurt Dağı üs bölgesi ile Ballıkkaya köyü arasındaki yolda arama gerçekleştirildi.
Aramada, terör örgütü PKK/KCK tarafından 2 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının yola döşendiği belirlendi.
Patlayıcılar, çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha uzmanlarınca kontrollü infilak ettirildi.
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