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Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Şırnak Silopi'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirildi.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirildi.
 
Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçlerince, Üçağaç köyü yolundaki kontrollerde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı tespit edildi.
 
Yol emniyeti alındıktan sonra patlayıcı, uzman ekip tarafından kontrollü şekilde infilak ettirildi.
 
Bombayı yerleştirilen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
 

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