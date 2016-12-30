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Şırnak'taki terör operasyonlarında 22 gözaltı

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
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Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/KCK mensuplarının deşifresi edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

İl genelinde 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Cizre ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda ise araziye gömülü 10 anti personel roket başlığı, 5 anti tank roket başlığı, 4 filtre, 2 basınçlı pompa ve bir maske bulundu.

Ayrıca Cizre'deki yol kontrollerinde 32 bin 787 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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