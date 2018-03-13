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Şırnak'tan 660 asker ve korucu Afrin’e uğurlandı

Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı 600 asker ve 60 güvenlik korucusu Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gitti.

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TSK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere yola çıkacak 600 asker ve 60 güvenlik korucusu için Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Uğurlama törenine, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, il Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, askerlerin eş ve çocukları katıldı. Harekata katılan askerler için kurban kesildi, dualar edildi. 
 
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş Zeytin Dalı Harekatında görev alacak askerlere seslenerek, görevlerinde başarılar diledi. Komandoların eş ve çocuklarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

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