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Sis altında büyüleyici yolculuk

Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde oluşan sis, dağların yamaçlarını kapladı.

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Batı Karadeniz'de oluşan yoğun sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu’nun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde oluşan sis, dağların yamaçlarını kapladı.

Yol üzerine çöken sis, seyir halindeki sürücülere tabiatın eşsiz güzelliğini görme fırsatı sundu.

Yamaçları kaplayan yoğun sis, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

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