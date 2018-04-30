Sis altında büyüleyici yolculuk
Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde oluşan sis, dağların yamaçlarını kapladı.
- AA
Batı Karadeniz'de oluşan yoğun sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu’nun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde oluşan sis, dağların yamaçlarını kapladı.
Yol üzerine çöken sis, seyir halindeki sürücülere tabiatın eşsiz güzelliğini görme fırsatı sundu.
Yamaçları kaplayan yoğun sis, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.