Şişli Belediyesi yılbaşı kutlamalarını iptal etti
Şişli Belediyesi'nin, yılbaşı kutlamalarını iptal ettiği bildirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Şişli Belediyesi, Şişli Kaymakamlığına başvurarak, 4 gün sürmesi planlanan yılbaşı kutlamaları için izin istedi.
Şişli Kaymakamlığının güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesince iptal edildi.
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