Şişli Etfal Hastanesi çocuk yoğun bakımı ünitesinde yangın çıktı
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın çıktı. Çocuk yoğun bakımı ünitesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Ölen ve yaralının olmadığı belirtildi.
- DHA
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Servisi Yeni Doğan Ünitesi'nde elektrik kontağından yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği hastanede güvenlik önlemleri alındı. Hastanenin 1. katında bulunan Yeni Doğan Servisi tahliye edilirken yangın sırasında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin olmadığı belirtildi.
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