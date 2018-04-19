Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin 7'ncı katından bir kişi aşağıya atladı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen bir şahıs, hastanenin yedinci katından atladı. Herkesin gözü önünde aşağıya atlayan şahıs nedeniyle hastalar büyük panik yaşarken, o anlar saniye saniye görüntülendi.