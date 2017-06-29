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Şişli'de banka soyuldu

100 bin lira ile yüklü miktarda dövizi alan silahlı soyguncu kayıplara karıştı

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Şişli'de bir banka şubesine gelen şapkalı, maskeli bir soyguncu silahı vezne görevlisini doğrulttuktan sonra paraları istedi. Yaklaşık yüz bin lira çalan soyguncu kayıplara karışırken, soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
  
Olay, Şişli Sıracevizler Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Eşofman giymiş şapkalı ve maskeli bir kişi banka şubesine geldi. Daha sonra belindeki tabancayı çıkaran soyguncu, vezne görevlisine silahını doğrulttu. Vezne görevlisinden paraları çantaya koymasını isteyen soyguncu daha sonra paraların aldıktan sonra bankadan uzaklaştı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat polisi geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddelerde soyguncuyu yakalamak için uygulama başlattı. Öte yandan, soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soyguncu bankaya geliyor. Silahını vezne görevlisine doğrultuyor. Paraların çantaya konulmasından sonra şapkalı ve maskeli soyguncu hızla uzaklaşıyor.
 

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