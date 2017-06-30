Şişli'de bankayı soyan şahıs kaçarken yakalandı

Şişli'de dün banka şubesine giren silahlı kar maskeli bir kişi güvenliği etkisiz hale getirerek tabancasını aldı. Daha sonra 90 bin lira, 25 bin dolar ve 19 bin Şişlide terör estirmişti 38 numaralı koltukta yakalandı.

euroyu alarak kaçtı. Bankadan koşarak kaçan şüpheli bir süre gittikten sonra kıyafetini değiştirdi. Bir taksiye bindi ve Okmeydanı'nda indi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Okmeydanı'nda oturduğu evi bastı.

İlk tepkisi: Beni nasıl buldunuz?

Çevresine kendini Barış adıyla tanıtan Özkan Beşkardeş'in ailesine,"bin 500 liralık kirayı ödedim. Kıbrıs'a gidiyorum." dediği belirlendi. Polis bu bilgi üzerine yoğunlaşarak Beşkardeş'in Harem Otogarından bindiği otobüsle Antalya'ya gittiğini belirledi. Ekipler Gebze Otogarına giren otobüse soygundan 8 saat sonra operasyon yaptı. Beşkardeş, yolculuk yaptığı 38 numaralı koltukta yakalandı. Kardeşine ait cep telefonu kullanan Beşkardeş'in polise ilk tepkisi, "Beni nasıl buldunuz" oldu.

Şişlide terör estirmişti 38 numaralı koltukta yakalandı

İstanbul'a getirilerek sorguya alınan Beşkardeş'in 35 hırsızlık olayından kaydı olduğu, 20 suçtan da kesinleşmiş cezası olduğu anlaşıldı. 2011 yılında Hatay'da cezaevinden kaçarak İstanbul'a gelerek gizlendiği belirlenen Beşkardeş'in, karıştığı bir kavga nedeniyle kullandığı sahte kimliğin deşifre olması nedeniyle son bir vurgun yaparak İstanbul'dan ayrılmayı planladığı ortaya çıktı. Kebapçı kuryesi olan Beşkardeş'in soygunda aldığı paralar ve tabanca otobüste bulundu. Çocuk yetiştirme yurdunda kaldığı dönemde yurttaki bir arkadaşının kimliğini alarak soygun olaylarını gerçekleştiren Beşkardeş'in emniyette,"Bir kavgaya karıştım kullandığım sahte kimlik deşifre oldu. Antalya'da yeni bir hayat kurmak için soygunu yapmaya karar verdim" dediği öne sürüldü. (Hürriyet)