Şişli’de fırına dadanan tırnakçı çetesi 'bu kadarına da pes' dedirtti

Olay, geçtiğimiz 14 Aralık Çarşamba günü saat 11.20 sıralarında Şişli Feriköy’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önceden birçok kez hırsızların hedefi olan fırına yoğun olduğu saatlerde gelen bir çete üyesi, müşterilerin yoğunluğundan sıraya girdi. Tezgahtan kapalı kutuda bir ürün alan soyguncu, daha sonra kasaya yönelerek ödeme yapmak istedi. Cebinden 100 lira çıkartan hırsız, parayı uzattıktan kısa bir süre sonra verdiği parayı geri istedi. Kasa çalışanının parayı geri vermesinin ardından hırsız bu sefer de parayı verdiğini iddia ederek paranın üstünü istedi. Saniyeler içerisinde gerçekleşen olayda, hırsız hem fırından aldığı ürünü hem de vermediği paranın üstünü alarak hızla kayıplara karıştı. Hırsızın uzaklaşmasından dakikalar sonra diğer bir çete üyesi fırına geldi. Yanında getirdiği küçük çocuğu da dışarıda gözcü olarak bırakan hırsız, içeride bir süre bekledi. Hırsız bu esnada cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak, içeriye müşterilerin gelmesini bekledi. Bir süre sonra kasaya yönelen hırsız, yine çalışana para uzatarak, kısa bir süre sonra parayı geri istedi. Ancak çalışan bu sefer durumu fark ederek hırsıza paranın üstünü vermeyerek, iş yeri sahibini çağırmaya gitti. Bunun üzerine hırsız apar topar fırından çıkarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Profesyonel de olsan bunu önleyemiyorsun”

Yaşananlara sert tepki göstere iş yeri çalışanı Ahmet Karal, “Dükkana 3 kişi girdi, biri konuşturdu, diğeri o esnada devreye girdi. Para verip üstünü istediler, yani bu çok çabuk anlık oluyor. Ne kadar profesyonel de olsan bunu önleyemiyorsun. Önce sana parayı veriyor, sende aldığı ürüne göre para üstü verirken vazgeçiyorum diyor. Ancak o esnada para üstünü almış oluyor. Bu tür olaylar bu bölgede sıklıkla olan bir şey, esnaf olarak bizim başımız çok ağrıyor. İş yapın, ekonomiye katkıda bulunun diyorlar, vergimizi ödüyoruz ama bunların de önüne geçilmesi lazım” dedi.

“Yetkililer de bunu biliyor, burası çok sıkıntı bir bölge” diyen Karal, “Hırsızlar yakalansa bile savcılıktan 10 gün sonra salıveriliyor. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Böyle olunca devreye kendi kurallarımız, yöntemlerimiz giriyor. Bunları uygulamak zorunda kalıyoruz. Esnaf olduğumuz için bu bizi sıkıntıya düşürüyor. Biz ticaret mi yapacağız, bu sıkıntıları önlemek için mafyavari işlere mi soyunacağız?” şeklinde konuştu.