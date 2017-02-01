Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şişli’de hastane ek bina inşaatında korkutan yangın

Şişli’de Surp Agop Hastanesi’nin ek bina inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlar alev alev yandı. Büyük paniğin yaşandığı yangında, alandan gökyüzüne yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Çalışmalar esnasında alandaki işçileri ise çekim yapmak isteyen gazetecilere saldırdı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yangın, saat 09.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Surp Agop Hastanesi’nin ek bina inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin diğer konteynerları da sarması üzerine yangın büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu itfaiye amirliğine bağlı ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
 
Dumanlar çevre ilçelerden de görüldü
 
İnşaat alanında çıkan yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar, çevre ilçelerden de görüldü. Büyük paniğin yaşandığı yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangını gören esnaf Osman Şener, “Dumanları gördüm geldim, baktık ki işçilerin kaldığı konteynerlar yanıyor. Ölü ya da yaralı yok” dedi.
 
 
 
İşçiler gazetecilere saldırdı
 
Öte yandan olay yeri görüntülemek isteyen bazı gazeteciler, inşaat alanındaki işçiler tarafından tartaklandı. Alan dışında olmalarına rağmen çekim yapmakta engellenen ve tartaklanan gazeteciler polise şikayette bulundu.
  Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı: FETÖ denilen şer şebekesi milletimizin eğitim konusundaki hassasiyetlerini istismar etti

Cumhurbaşkanı: FETÖ denilen şer şebekesi milletimizin eğitim konusundaki hassasiyetlerini istismar etti

Dünyanın en büyük helikopteri

Dünyanın en büyük helikopteri

İşte il il Türkiye nüfusu

İşte il il Türkiye nüfusu

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA