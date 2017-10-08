Şişli’de otel inşaatında çökme: 1 işçi yaralandı

Olay, Şişli Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak'ta bir otel inşaatında saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temelinde çalışma yaptığı esnada istinat duvarının çökmesi sonucu 5 metre yükseklikten düşen Selami Öztürk’ün (32) her iki bacağına inşaat demiri saplandı. İnşaatta bulunan diğer çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öztürk, itfaiye ekiplerinin demiri kesmesinin ardından inşaatta bulunan vinç ile 40 metre yukarıya çekildi. Demirin vücudunda kalan kısmıyla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öztürk’ün ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.