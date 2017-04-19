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Şişli'de otomobilin bariyerlere ok gibi saplanma anı kamerada

Piyalepaşa Bulvarı’nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere ok gibi saplandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Şişli, Piyalepaşa Bulvarı, Çağlayan istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenden kontrolden çıkan otomobil ok gibi bariyerlere saplanmıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Güvenlik kameralara yansıyan görüntülerde aracın hızla ilerlediği görülüyor. Şoförünün hızını düşüremediği araç ok gibi bariyerlere saplanıyor.

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