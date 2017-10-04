Şişli'de simit fırınında silahlı kavga: 1 ölü

İstanbul'un Şişli ilçesinde aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını silahla öldüren kişi, olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir simit fırınında çalışan Yusuf D. (37), imalathane bölümünde Türkmenistan uyruklu mesai arkadaşı Pulatov Hoshgeldi (23) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf D'nin, yanında bulunan tabancayla Hoshgeldi'ye 7-8 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Silah seslerinin duyulması üzerine imalathaneye giren ve Türkmenistanlı işçiyi yaralı bulan diğer çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Fırına gelen sağlık ekipleri, Hoshgeldi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.