Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şişli'de simit fırınında silahlı kavga: 1 ölü

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir simit fırınının imalathane bölümünde kavga eden iki çalışandan biri, diğeri tarafından tabancayla vuruldu

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'un Şişli ilçesinde aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını silahla öldüren kişi, olay yerinden kaçtı.
 
Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir simit fırınında çalışan Yusuf D. (37), imalathane bölümünde Türkmenistan uyruklu mesai arkadaşı Pulatov Hoshgeldi (23) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf D'nin, yanında bulunan tabancayla Hoshgeldi'ye 7-8 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
 
Silah seslerinin duyulması üzerine imalathaneye giren ve Türkmenistanlı işçiyi yaralı bulan diğer çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
 
Fırına gelen sağlık ekipleri, Hoshgeldi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Polis, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Oğlunun gözleri önünde eski eşini bıçakladı, o dehşet anları amatör kameraya böyle yansıdı

Oğlunun gözleri önünde eski eşini bıçakladı, o dehşet anları amatör kameraya böyle yansıdı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA