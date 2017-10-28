Şişli'de tüp patlaması: 2 yaralı
Şişli Feriköy'de saat 21.00 sıralarında bir binanın bodrum katında piknik tüpü patladı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamadan dolayı ilk belirlemelere göre iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
4 katlı binanın bodrum katındaki bir dairede, piknik tüpü gaz sıkışması nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çevre sokaklardan da duyulan patlamanın ardından, evde bulunan Cem Karacan'ın yüzünde, Hasan Mızrak'ın ise göğüs kısmında yanıklar meydana geldi.
Karacan ile Mızrak, olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri patlamanın meydana geldiği dairede incelemelerde bulundu.
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