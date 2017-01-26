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Şişli'de yangın paniği

Şişli'de 9 katlı bir binanın 8'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılan vatandaşlar ambulanslara alınarak sağlık kontrolleri yapıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Şişli Gülbahar'da 9 katlı bir binanın 8'inci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlattı. Yangın merdiveniyle binanın üst katlarına ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları içeriden çıkardı. Kurtarılan vatandaşlar ambulanslara alınarak sağlık kontrolleri yapıldı. Öte yandan yangının çıktığı binada ve çevre binalarda yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Evlerinden çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sokakta izledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
 

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