Şişli'de yunus polisi kaza yaptı: 2 polis yaralı

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosikletle seyir halindeki iki yunus polisi, aniden yola çıkmaya çalışan bir otomobile çarptı. Kazada yere savrulan yunus polisleri yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı yunus polisleri hastaneye kaldırıldı.