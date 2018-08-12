Şişli'de yunus polisi kaza yaptı: 2 polis yaralı
Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda motosikletle seyir halindeki yunus polisi, bir otomobile çarptı. Kazada yola savrulan iki yunus polisi yaralandı.
- İHA
Kaza, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosikletle seyir halindeki iki yunus polisi, aniden yola çıkmaya çalışan bir otomobile çarptı. Kazada yere savrulan yunus polisleri yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı yunus polisleri hastaneye kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.