Şişli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Mecidiyeköy istikametine giden, plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil Çağlayan mevksinde çarpıştı. Aynı yönde seyir halindeki bir kamyonetin de karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 karayolunda bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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