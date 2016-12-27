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Şişli'de kız öğrenciye cinsel saldırı

İstanbul Şişli'de kaldığı yurda dönen üniversite öğrencisine cinsel saldırıda bulunan zanlı gözaltına alındı. Zanlının genç kızı bir süre takip ettikten sonra yakalayıp yerde sürüklemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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Şişli'de bir kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunarak yaraladığı iddia edilen Moğolistan uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de, kaldığı yurda gitmek üzere yürüyen kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunup yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Arkadaşlarından ayrıldıktan sonra kaldığı yurda gitmek için yürüyen A.Ç., Moğolistan vatandaşı T.E. isimli şahsın cinsel saldırısına uğradı.

Boğuşmanın ardından T.E'nin, iterek 4 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı ittiği kız öğrenciyi buradan alıp başka bir yere götürerek cinsel istismarda bulunduğu ve öğrencinin cep telefonunu gasbederek kaçtığı öğrenildi.

Polisin baygın halde bulduğu kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kız öğrencinin belindeki kırık nedeniyle tedavisi devam ediyor.  

 

 

 

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden ve üzerinde kız öğrenciden gasbettiği cep telefonu bulunan zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edildi.

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