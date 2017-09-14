Sivas merkezli ByLock operasyonunda 11 gözaltı

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 zanlı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas il merkezi, Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Kangal, Yıldızeli, Zara ve Koyulhisar ilçeleri ile İstanbul, Kayseri ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 9 zanlı aranıyor.