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Sivas merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Sivas merkezli FETÖ operasyonunda terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 13'ü muvazzaf asker, 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik olarak Sivas merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 15 şüphelinin yakalanması için Sivas, Hakkari, Ankara, İstanbul, Kırıkkale, Iğdır, Edirne, Muğla, Kars, Gaziantep, İzmir ve Bingöl'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 13 muvazzaf subay ve astsubay ile 1 askeri öğrenci ve 1 araştırma görevlisi gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen 15 zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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