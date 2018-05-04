Sivas Valiliği jandarma ateşiyle ölüme inceleme başlattı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, bir ihbar üzerine polis tarafından durdurulmak istenen N.S.K yönetimindeki 05 DM 907 plakalı araç, 'dur' ihtarına uymayarak bir polisin yaralanmasına neden olmuştu. Araç jandarmanın ateşiyle durdurulabilmişti. Bu sırada vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Nuran A. (58), kaldırıldığı Şuşehri Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılırken Sivas Valiliği de kolluk kuvvetlerinin ihmali olup olmadığının tespiti için inceleme başlatıldı. Nuran A.’nın ölümüne neden olan kurşunun hangi silahtan çıktığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Öte yandan araç sürücüsü N.S.K‘nın FETÖ suçlaması ile hava kuvvetlerinden ihraç edilen eski bir asker olduğu, ölen Nuran A.’nın ise kayınvalidesi olduğu öğrenildi. N.S.K‘nın Erzincan’da yaşayan eşi K.K ve kayınvalidesi Nuran A.’yı zorla kaçırdığı ihbarı üzerine durdurulmak istendiği belirtildi. İhbarın dışında N.S.K hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı da ifade edildi.