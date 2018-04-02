Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar yağışı

İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Kızılhöyük,Taşlıhöyük ve Tahtyurt gibi yerleşim yerlerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Nisan ayında yağan kar şaşkınlık yaratırken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Aniden bastıran kar çiftçilerde don olayına karşı tedirginliğe neden oldu.