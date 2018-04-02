Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar yağışı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

  • İHA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Kızılhöyük,Taşlıhöyük ve Tahtyurt gibi yerleşim yerlerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Nisan ayında yağan kar şaşkınlık yaratırken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Aniden bastıran kar çiftçilerde don olayına karşı tedirginliğe neden oldu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tatlıses´ten Cumhurbaşkanı Erdoğan´a özel Afrin türküsü

Tatlıses´ten Cumhurbaşkanı Erdoğan´a özel Afrin türküsü

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

Yerin altından servet fışkırdı

Yerin altından servet fışkırdı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA