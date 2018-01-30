Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde uyuşturucu kullanmak suçundan 3 kişiyi yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu şahıslara uyuşturucu satana U.A. ve E.D'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar esrar, bonzai, eroin, metamfetamin ve bir miktar para ele geçirildi. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.